Blankenberg : Abfallkörbe an Bushaltestellen sind voller Hausmüll

Der Abfallbehälter in Weiße Krug hing keine 24 Stunden, da war er gefüllt. Wenn das so weitergeht, will Blankenbergs Bürgermeister Ralf Kähler die Mülleimer endgültig abbauen lassen.

Weiße Krug | Es passierte immer wieder: In die öffentlichen Abfallbehälter an den Buswartehäuschen in Friedrichswalde und Weiße Krug, aber auch in Blankenberg oder in Penzin wurden volle Mülltüten, Blumentöpfe und anderer Haushaltsmüll geworfen. Das musste dann auf Kosten der Gemeinde Blankenberg entsorgt werden. Anfang August nahmen Gemeindearbeiter daraufhin die...

