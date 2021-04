Sternberg : DRK-Blutspendedienst verzeichnet stärkeren Zulauf

Vor allem junge Leute sollen zum Spenden animiert werden.

Sternberg | Der DRK-Blutspendedienst wechselt erneut den Ort für die Blutspende in Sternberg. Für zwei Nachmittage in der nächsten Woche geht es wieder in die Sporthalle der Grundschule am Finkenkamp. Grund für den abermaligen Ortswechsel ist die am nächsten Dienstag in Sternberg beginnende Impfaktion gegen Corona. Die findet in der Sporthalle der Verbundenen Reg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.