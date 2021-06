Borkow : Sommersingen mit Musik von Akkordeon und Gitarre

Mitmachen oder Zuhören: Beides ist möglich am Freitagabend an der Kirche in Borkow

Borkow | Endlich wieder singen! Das können alle am Freitag um 18 Uhr an der Borkower Kirche. „Ich habe alle meine Chöre eingeladen“, sagt Ingrid Kuhlmann, Leiterin von Kirchenchor und Seniorenchor in Dabel und des Borkower Dorfchors. Aber jeder ist willkommen. Auch Zeit für Gespräche Dieter Krüger spielt Akkordeon, Urda Fischer Gitarre. „Wir konnten so l...

