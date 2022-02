Feuerwehreinsatz : Brand in Neukloster – Bewohner und Vogel gerettet

Die Feuerwehr wurde zu einer Notfalltüröffnung gerufen.

Neukloster | Gerufen wurde die Feuerwehr, um eine Tür in Neukloster zu öffnen, weil die Person in der Wohnung vermutlich in Gefahr war. Als die Kameraden vor Ort eintrafen, war die Situation schon weitgehend im Griff. Der Hausmeister war gekommen und konnte die Wohnung aufschließen. Essen brennt an Der Bewohner hatte ein Essen auf dem Herd vergessen. Die gan...

