Brandschutz : Feuerlöscher für den Natur- und Ferienpark

Für den Brandschutz auf dem vorderen Teil des Geländes in Klein Labenz sorgt eine Fachfirma

Klein Labenz | Pascal Wolter (27) von der Fachfirma Brandschutz-Service Borat aus Sternberg brachte am Donnerstag zusammen mit Praktikant Florian Strick (16) auf dem vorderen Gelände des Natur- und Ferienparks „Am Groß Labenzer See“ in Klein Labenz insgesamt fünf Feuerlöscher an. „Die Zahl der Feuerlöscher richtet sich nach der jeweiligen Grundfläche und der Art des...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.