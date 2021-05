Brüel : Kunterbunter Spielplatz mit Matschküche

Das Team vom Roten See steckt in den Saisonvorbereitungen und freut sich ab Sonntag auf kleine und große Gäste.

Brüel | Hier darf gematscht werden. Ines Magnor, Pächterin von Restaurant „Seeblick“ und Campingplatz am Roten See, kontrolliert die Töpfe und Schüsseln in der kleinen Küche am Spielplatz. „Die Kinder holen sich Wasser aus dem See und backen mit Sand einen Kuchen, den Rote-See-Kuchen“, beobachtet sie immer wieder. Auf einer Tafel ist auch das Rezept zu lesen:...

