Kita „Kinderparadies“ in Brüel : Mehr Sport und gesundes Essen im Kindergarten-Alltag

Kindertagesstätte in Brüel beteiligt sich am Programm einer Krankenkasse. Sportfest brachte neuen Schwung in die Aktion.

Brüel | Ausgelassene Stimmung herrschte am Donnerstagvormittag auf dem Spielplatz vom „Kinderparadies“ in Brüel. Die Kinder maßen sich im Tauziehen, Weitsprung, im Werfen mit Stiefeln, Balancieren und Wettlaufen. Wer eine Station absolviert hatte, bekam ein Häkchen auf einem Zettel. Wie die fünfjährige Martke. Sie erzählte, dass sie alles geschafft hat. Das L...

