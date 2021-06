Einsätze in Brüel : Feuerwehr rückt zu Rettung von Katze aus

Am Mittwochvormittag wurde die Brüeler Feuerwehr gleich zweimal gerufen: zur Öffnung einer Tür bei einem Notfall und zur Rettung einer Katze.

Brüel | Gleich zweimal heulten am Mittwochvormittag in Brüel die Sirenen. Beim ersten Mal wurden die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr alarmiert, um für einen Notarzt eine Tür zu öffnen. Beim zweiten Mal ging es um die Rettung einer Katze. Eine Anwohnerin hatte sich Sorgen gemacht um ein Tier, das in der Dachrinne eines Hauses in der August-Bebel-Straße sa...

