Lieblingsstück : Ein Zippo-Feuerzeug als Lebensretter

Der ehemalige Luftwaffenoffizier Dietmar Reeck sammelte 30 Jahre lang benzinbetriebene Sturmfeuerzeuge, Zippo genannt. Jetzt löst er seine Sammlung auf, nicht ohne sich noch einmal an einige Geschichten zu erinnern.

Brüel | Die Geschichte geht so: „Während des Vietnamkrieges trug Sergeant Martinez sein Zippo in der Brusttasche seiner Uniform. Eines Tages traf ihn eine Kugel genau in die Brust. Sein Zippo aber fing die Kugel ab und rettete ihm das Leben“ – so steht es auf Englisch auf einem Zippo-Benzinfeuerzeug, welches auf der Vorderseite über dem Text eine imitierte Ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.