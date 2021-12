Ein Licht, das alle verbindet : Friedenslicht aus Bethlehem in Sternberger Region geholt

Renate und Martin Maercker aus Büschow holten das Friedenslicht und verteilten es in den Kirchengemeinden der Region. Dazu erzählen sie die Geschichte des Lichts von seiner Entzündung in der Geburtsgrotte Jesus an.

Büschow | Eigentlich sieht es aus wie ein ganz normales Kerzenlicht. Und dennoch ist genau dieses Licht etwas ganz Besonderes. Hat es doch eine richtig lange, weite Reise hinter sich. Es kommt immer vor Weihnachten direkt aus Bethlehem und wird als Friedenslicht weltweit verteilt. In diesem Jahr steht die Friedenslichtaktion unter dem Motto: „Friedensnetz – ein...

