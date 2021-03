Corona-Auflagen in Sternberg : Entscheidungen, die das Leben schwer machen

Zwei Sternbergerinnen schildern, welche Auswirkungen die plötzlich eingeführten Corona-Regeln auf ihre Geschäfte haben.

Sternberg | Sie sind zwei junge Unternehmerinnen in der Pastiner Straße in Sternberg. Cordula Meyer hat einen Friseursalon, Tina Vogelgesang ein Tattoostudio. Beide Frauen sind enttäuscht, wie in diesen Tagen Entscheidungen getroffen wurden, die ihnen und ihren Kunden das Leben schwer machen. Tests vom Discounter in Hamburg Von heute auf morgen wurde am ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.