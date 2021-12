Amt Neukloster-Warin : Mehr als 400 Corona-Impfungen in der Touristinfo

Der Landkreis Nordwestmecklenburg möchte das mobile Angebot im Dezember weiter fortsetzen.

Neukloster | Dort, wo sich eigentlich Touristen die Klinke in die Hand geben sollten, stehen in Neukloster nun einmal die Woche Menschen aus der Region Schlange, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen möchten. Denn die Touristinformation der Stadt verwandelt sich donnerstags in eine Impfstation, an der das mobile Impfteam des Landkreises Nordwestmecklenburg ...

