Ehrenamtliches Helferteam im Gemeindehaus : Brüeler Corona-Testzentrum reduziert Stunden

Das ehrenamtliche Helferteam im Gemeindehaus der Kirche bleibt flexibel, passt seine Öffnungszeiten aber dem Bedarf an.

Brüel | Die Erfahrung zeigt, dass die Menschen zum Testen in der ersten Stunde der Öffnungszeit kommen, sagt Hans-Heinrich Erke. So war es auch wieder am Mittwoch im Brüeler Testzentrum im Gemeindehaus der Kirche in der Ernst-Thälmann-Straße. Daher werden die Zeiten nun reduziert und angepasst. Sonnabends jetzt ohne Anmeldung Am Sonnabend wird ab sofort...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.