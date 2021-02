Corona-Verstoß : Schrotthandel-Trödelmarkt in Crivitz aufgelöst

Der Betreiber des Trödelmarktes hatte laut Polizei per Internet-Kleinanzeige geworben. Fünf Personen wurden als Kunden angetroffen.

Crivitz | Einen Trödelmarkt bei einem Crivitzer Schrotthandel unterband die Sternberger Polizei am Wochenende, wie am Montag auf SVZ-Nachfrage bekanntgegeben wurde. Als Beamte nach einem Hinweis am Sonnabend kurz nach 10 Uhr vor Ort eintrafen, habe sich der Fall ...

