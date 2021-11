Wendehammer in Dabel gesperrt : Bürgermeister Jörg Neumann will illegale Müllabkippung unterbinden

Auf dem Areal, auf dem einst eine Schule stand, wachsen inzwischen Bäume.

Dabel | Warum stehen die Sperrschilder vor dem Wendehammer in der Straße der DSF in Dabel? „Die habe ich hinstellen lassen“, so Bürgermeister Jörg Neumann, „um die illegale Müllentsorgung in dem Bereich zu unterbinden“. Der inzwischen mit Bäumen bewachsene Wendehammer verdeckt die Sicht auf das, was dahinter unbeobachtet geschieht. Inzwischen hat sich das ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.