Brüel : Reger Betrieb im Brüeler Testzentrum

Kostenlose Test auf das Coronavirus sind auch in Brüel gefragt. 50 Besucher kamen gleich am ersten Tag.

Brüel | Heinrich und Hannelore Meis gehörten am Freitag zu den ersten im Brüeler Testzentrum. „Wir wollen uns nach Möglichkeit einmal in der Woche testen lassen, zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit anderer“, sagt der Brüeler. Sie hätten zwischendurch schon Selbsttests gemacht, auch zu Ostern als der Enkel zu Besuch gewesen sei. Am ersten Tag 50 Tests...

