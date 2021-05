Kunst : Helmut Carda bringt Sternberg auf die Leinwand

Der Hobbymaler ist von der Stadt fasziniert. Er malt seine Motive mit Ölfarben

Sternberg | Diese Aussicht begeistert: Vom Kugelberg in Sternberg bietet sich ein fantastischer Blick auf die Stadt. Ein Motiv, das so auch immer wieder mit der Kamera festgehalten wird. Helmut Carda hält das Motiv aber auch auf Leinwand fest – in Öl. Gemalt hat der Sternberger das Bild im vergangenen Jahr. Er sei hier nicht geboren, aber fühle sich als ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.