Neukloster : Deutsche Post hat nach wie vor keinen neuen Standort gefunden

Seit Oktober ist die Filiale in Neukloster geschlossen. Bisher ist kein Partner für einen neuen Standort in Sicht. Nun sucht die Post nach eigenen Räumen und macht Hoffnung, dass es in wenigen Monaten eine Lösung gibt.

Neukloster | Vier Monate nach der Schließung des Getränkemarktes in der Pernieker Straße und dem damit verbundenen Ende der Post-Filiale in Neukloster zeichnet sich mehr und mehr ab, dass die Deutsche Post in der 4000-Einwohner-Stadt keinen neuen Partner für eine Filiale findet. Zwar gibt es noch immer die Packstation auf dem Aldi-Parkplatz, allerdings halten die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.