Sternberg : Gelbe Tonnen lösen gemischte Gefühle aus

Ab Januar 2022 gehören Gelbe Säcke auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim der Vergangenheit an. Derzeit werden die Gelben Tonnen an die Haushalte verteilt, in Sternberg nicht immer zur Freude der Anwohner.

Sternberg | Die einen freut es, die anderen ärgert es, den nächsten Bürgern ist es eigentlich egal: Es geht um die Gelben Tonnen, die seit Anfang Dezember im Landkreis Ludwigslust-Parchim verteilt werden und ab Januar die Gelben Säcke ablösen. Überall im Landkreis sind die Lastwagen zu sehen, die bis zum Anschlag mit den neuen Tonnen gefüllt sind. So auch in der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.