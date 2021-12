Kirchengemeinde Sternberg : Glocke in Sülten läutet zum Advent

Die Kirchengemeinde Sternberg will den Advent hörbar machen.

Sternberg | Die Kirchengemeinde Sternberg will den Advent hörbar machen. Deshalb wird in Sülten an den kommenden Sonntagen jeweils um 12 Uhr die Kirchenglocke läuten. Oder vielmehr: Sie wird geläutet. Die wohltönende Glocke, gegossen im Jahr 1755 in Rostock, nun frisch geputzt und mit einem neuen Läutestrick versehen, ist nämlich handbetrieben“, informiert Tanja ...

