Stromtrasse in Dabel : Die Masten „Am Mattenstieg“ sollen fallen

Über die Sanierung der Straße „Am Mattenstieg“ in Dabel wird schon jahrelang diskutiert. Nun sollen erstmal die Strommasten verschwinden, während die Sanierungspläne überdacht werden.

Dabel | Ihre Tage sind schon gezählt. Die Strommasten in der Straße „Am Mattenstieg“ in Dabel haben keine Zukunft. „Das Erdkabel wird jetzt verlegt. Wenn es angeschlossen ist, werden die Masten im weiteren Verlauf abgenommen“, berichtet Bürgermeister Jörg Neumann. Er rechnet damit, dass der Anschluss des Erdkabels in den ersten drei Monaten des Jahres erfolge...

