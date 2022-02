Nach dem Sturm in Warin : Die beschädigte Sohle am Mühlenbach soll gesichert werden

Der Regen hört einfach nicht auf. Am Mittwoch werden Arbeiten an Rohren und der Sohle durchgeführt.

Warin | Noch immer ist das Technische Hilfswerk Tag und Nacht im Einsatz, noch immer wird an der B192 Wasser abgepumpt und noch immer regnet es. Die Lage am Mühlenbach in Warin scheint sich nicht zu entspannen. Mittlerweile ist der Wasserstand im Neuklostersee wieder angestiegen. „Das ist allerdings auch eine bewusste Entscheidung gewesen“, erklärt Andrea Ole...

