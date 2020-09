Sternberg : Neue Wasserleitung stellt Bauleute vor knifflige Aufgabe

Unter der Bachsohle an der B104 soll eine neue Trinkwasserleitung verlegt werden. Doch das führt zu Problemen.

von Michael Beitien

09. September 2020, 15:20 Uhr

Bauberatung am Wietingsbach in Sternberg vor einer kniffligen Arbeit am Donnerstag: Unterhalb der Bachsohle soll eine Trinkwasserleitung verlegt werden. Die Herausforderung ist, dass an dieser Stelle neben der Brücke an der Bundesstraße 104 bereits eine Reihe anderer Leitungen – unter anderem für Gas und Abwasser – unter der Bachsohle liegen. Die dürfen nicht getroffen werden.

Bei anderen Leitungen gibt es keine Unterlagen

Planer Martin Schopf, Stadtwerkechefin Kerstin Pohl und Bauleute der Sternberger Firma Sandmann kamen kurz vor der Querung noch einmal zusammen, um über Details zu beraten. Die Leitung muss anderthalb Meter unter der Bachsohle verlegt werden, erklärt Schopf. Auf der Suche nach anderen Leitungen gab es Grabungen. Denn über so manche ältere gibt es keine genauen Unterlagen. Das gilt auch für die alte Trinkwasserhauptleitung der Stadtwerke, sagt Kerstin Pohl. Die Leitung ist in diesem Bereich aus Stahl, stammt aus dem Jahr 1958 und wurde bereits abgeklemmt.

Die neue Kunststoffleitung liegt auf dem Bürgersteig am Mecklenburgring in Höhe der Baustelle bereit. Die zusammengeschweißte Polyethylenleitung wird unter dem Fluss hindurch gezogen. Und zwar im so genannten Horizontalspülverfahren, das auch die Sternberger Firma Sandmann anbietet.

Hintergrund: Das Horizontalspülbohrverfahren Mit dem Horizontalspülbohrverfahren – englisch „Horizontal Directional Drilling“, HDD – können Rohrleitungen unterirdisch verlegt werden, ohne einen Graben ausheben zu müssen. Die Anlage bohrt einen unterirdischen Kanal und zieht im Rückzug ein oder mehrere Rohre ein. Horizontalspülbohranlagen arbeiten mit Zug- und Schubkraft, Drehmoment (Rotation), Spülung und dynamischer Schlagkraft. Das System besteht aus einer Horizontalspülbohranlage, Bentonitmischanlage und einer Antriebsstation für den Betrieb der Mischanlage.

Zunächst wird in einer Richtung unter der Erde ein Loch gebohrt. Durch das wird dann in entgegengesetzter Richtung die Leitung eingezogen. Damit das Bohrloch nicht einfällt, wird es mit einem Füllstoff versehen – einer Mischung aus Ton, Lehm und Wasser. Solcher umgibt dann am Ende auch die neue Leitung und sorgt dafür, dass sie stabil unter der Erde liegt. Die Arbeiten am Wietingsbach könnten am Donnerstag schon innerhalb eines Tages erledigt sein, ist von der Firma zu erfahren.

Ein Leitungsbau unter einem Gewässer ist für die Stadtwerke äußerst selten. Am Wietingsbach gibt es innerstädtisch die einzige unterirdische Querung eines Bachs durch eine Trinkwasserleitung, sagt Kerstin Pohl. An den Brücken in der Pastiner und in der Kütiner Straße passieren ebenfalls Leitungen das Gewässer. Allerdings konnten sie hier in der Straße verlegt werden. Das ist am Mecklenburgring nicht möglich. Die Querung am Wietingsbach ist der letzte Abschnitt beim Bau einer neuen Trinkwasserhauptleitung am Mecklenburgring.