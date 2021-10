Am Berge in Sternberg : Ehemaliger Kindergarten wird zur Sozialstation

Deutsches Rotes Kreuz saniert Villa. Historische Gebäude soll der Betreuung von Senioren und Jugendlichen dienen.

Sternberg | Um die alte Villa am Berge in Sternberg drehen sich viele Geschichten. Den Ursprung zeigt die Skulptur eines Hirschkopfes an der Fassade. Der Sternberger Oberforstmeister von Flotow hatte sich das prächtige Wohnhaus um 1900 gebaut. Später kaufte es ein Bauunternehmer. Nach Kriegsende im Jahr 1945 hatte dort ein Offiziersstab der Roten Armee seinen Sit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.