Ersatzpflanzung in Brüel : Winterlinde schließt Baumreihe

Ersatzpflanzung in der August-Bebel-Straße. Spender mit viel Herz für Insekten.

Brüel | Die Baumreihe ist wieder komplett. In der August-Bebel-Straße in Brüel pflanzten Mitarbeiter der Garten- und Landschaftsbaufirma Jolitz und Söhne am Donnerstag eine Winterlinde. „Ich freue mich, dass die Reihe geschlossen ist. Die Spende kam zur richtigen Zeit. Vielen Dank an Frau Dr. Schlauch und alle Spendern“, sagt Bürgermeister Burkhard Liese. Die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.