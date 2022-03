Wohn- und Feriensiedlung in Trams : Erschließung des neuen Baugebietes hat begonnen

Der erste Bagger ist im neuen Wohn- und Feriengebiet am Tramser See bereits angerollt. Kommende Woche sollen bereits die Rohre für die Ver- und Entsorgungssysteme verlegt werden.

Trams | Noch besteht das neue Baugebiet in Trams lediglich aus einer Menge Ackerfläche. Schon bald wird daraus aber die Wohn- und Feriensiedlung am Tramser See. Die Erschließung der 25.000 Quadratmeter hat vor kurzem begonnen. Derzeit arbeitet die Erd- und Tiefbaufirma von Sebastian Hecht aus Dorf Mecklenburg zusammen mit dem Ingenieurbüro von Thomas Hadan un...

