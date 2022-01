Witzin : Erschließung von neuen Eigenheimbauplätzen für 2022 geplant

Bürgermeister Hans Hüller blickt voraus auf Investitionen und 800-Jahr-Feier in Witzin. Einwohnerversammlung am 10. Februar soll zusätzlich per Videokonferenz übertragen werden.

Witzin | Zahlreiche junge Familien träumen vom eigenen Haus. Viele müssen allerdings auch lange suchen, um eine bezahlbare gebrauchte Immobilie oder auch das passende Grundstück für einen Neubau zu finden. Neue Möglichkeiten zum Bauen eröffnen sich in der Gemeinde Witzin. Hier könnten im Laufe des Jahres 2022 von kommunaler und von privater Hand etwa 15 neue Bauplätze angeboten werden. Das ist von Bürgermeister Hans Hüller in einem Gespräch mit unserer Redaktion zu den Plänen für das neue Jahr zu erfahren. Am Grünen Weg sollen in Kürze Grundstücke vermessen werden Neue Eigenheime könnten bald am Grünen Weg entstehen. Im vergangenen Jahr hatten die Gemeindevertreter dafür gestimmt, das bereits seit vielen Jahren überplante Areal an einen privaten Besitzer zu übergeben. Vor etwa zwei Wochen wurde der Verkauf notariell vollzogen, erklärte Hüller. Der Investor habe angekündigt, dass die Vermessungsarbeiten für die Erschließung im Februar oder März erfolgen sollen. Am Grünen Weg entstehen laut Schätzungen von Hüller etwa zehn Bauplätze. Gemeinde erschließt fünf kommunale Grundstücke Weitere fünf Eigenheimbauplätze sollen an der Bundesstraße 104 auf Gemeindeland erschlossen werden. Es gab schon Kaufinteressenten für das kommunale Land, die allerdings wieder abgesprungen sind, weil es zu lange dauerte, bis sie sie hier loslegen können. Doch Witzin hofft auf neue Bewerber, sobald sie hier die erste Bautätigkeit sehen. Die Gemeinde will voraussichtlich im Mai oder Juni mit der Erschließung starten, sagt Hüller. Sofern nicht bei der Ausschreibung der Arbeiten utopische Preise verlangt werden. Verbesserung der Infrastruktur im Dorf Nicht nur für den Wohnungsbau soll in Witzin investiert werden. Auch die Infrastruktur im Dorf soll attraktiver werden. Voraussichtlich können in diesem Jahr zwei Ladestationen für E-Bikes in Witzin und Loiz aufgestellt werden. Die Gemeinde hatte eine Förderung beantragt. Auch wenn es noch keine schriftliche Zusage auf einen Zuschuss gibt, stehen die Zeichen derzeit dafür gut, weiß Bürgermeister Hüller. Was schon bewilligt und gekauft ist, sind neue Outdoorsportgeräte, die dank einer Förderung über die Dörpschaft angeschafft wurden. Für 15.000 Euro konnten neun robuste Geräte angeschafft werden. Sie sollen bereits in den nächsten Wochen auf dem Sportplatz aufgestellt werden. Wie der Vorsitzende der Dörpschaft Witzin Willfried Thomä erklärt, sind auch die anderen Vereine der Gemeinde in das Projekt einbezogen. Zuhause an Einwohnerversammlung teilnehmen Zu den wichtigsten Investitionen der jüngsten Vergangenheit gehörte in Witzin der Umbau der Skaterhalle zu einem vielseitig nutzbaren Sport- und Kulturzentrum. Im gesamten kommunalen Komplex mit Gemeinderaum und Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr ist neuerdings auch kostenloses WLAN verfügbar. Die sanierte Sport- und Kulturhalle, die auch über Leinwand und Beamer verfügt, ist jetzt so ausgestattet, dass hier auch Videokonferenzen abgehalten werden können. Damit könnten sich zu Versammlungen in der Halle auch Bürger von zu Hause aus über Internet einwählen. Der erste Versuch soll voraussichtlich bei einer Einwohnerversammlung am 10. Februar gestartet werden. Dann sollen mögliche Zukunftsprojekte für Witzin besprochen werden, wie der Bau von Photovoltaikanlagen, die Schaffung eines grünen Gewerbegebiets und die künftige Nutzung von Bioenergie. Vorbereitungen für die 800-Jahr-Feier laufen Auf dem Areal rund um die Multifunktionshalle soll im Sommer auch das 800-jährige Bestehen von Witzin gefeiert werden, erfährt unsere Redaktion. Auf dem Parkplatz wird ein großes Festzelt aufgestellt. Die Feierlichkeiten zum Jubiläum sind von 26. Juni bis 3. Juli geplant. Ein großer Umzug soll ebenfalls stattfinden. Als ein sichtbares Zeichen für das bevorstehende Jubiläum wird voraussichtlich im April oder Mai ein zehn Tonnen schwerer Gedenkstein auf dem Rondell an der Kirche platziert. Noch liegt er auf einem Acker. Die Gemeinde hat die Bürger aufgerufen, sich Gedanken zu machen über einen Spruch, der auf dem Stein verewigt wird. Die ersten zwei Vorschläge sind eingetroffen, sagt Bürgermeister Hüller. Weitere Ideen sind gefragt. ...

