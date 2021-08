Sternberg und Neukloster : Schulalltag mit Masken, Testpflicht und ohne Zensuren

Gymnasium Neukloster erhöht Kapazitäten an Förderstunden in Hauptfächern. Externe Fachkräfte dürfen wieder in die Förderschule in Sternberg.

Sternberg/Neukloster | Seit gut einer Woche sind die Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern beendet. Das neue Schuljahr beginnt anders als gewohnt – mit Masken, Corona-Tests und ohne Zensuren. Die ersten vier Wochen sollen dazu genutzt werden, um zu ermitteln, wo die Schüler stehen und welche Defizite sie haben. Das ist eine Konsequenz der langen Schulschließungen wegen der...

