Witzin : Mit Rockkonzert kommt Leben ins neue Sport- und Kulturzentrum

Viele Monate waren wegen der Pandemie keine Veranstaltungen in Witzin möglich. Mit der jungen Band „Die Verpailers“ aus Güstrow beginnt der Neustart.

Witzin | Lange war es still im neuen Sport- und Kulturzentrum Witzin. Wegen der Corona-Pandemie konnte das im vergangenen Herbst eingeweihte moderne Gebäude zunächst nur vom benachbarten Kindergarten genutzt werden. Und auch die einheimischen Alphornbläser spielten hier bereits in kleinem Rahmen auf. An Kultur- und Sportveranstaltungen mit Publikum war aber an...

