Dabel : FC Seenland Warin testet in Dabel

Spiel ist ein weiterer Teil der Vorbereitung auf die Landesklasse

von Uwe Kolbussa

31. Juli 2020, 17:11 Uhr

Auch an diesem Wochenende tragen die Seenland-Kicker im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der Landesklasse ein Testspiel aus. Am Sonnabend treffen die Wariner Männer in Dabel abermals auf einen regionalen Gegner. Der SV Dabel spielt in der Kreisoberliga Westmecklenburg und geht in der neuen Saison in der Oststaffel auf Torejagd. Anpfiff durch Schiedsrichter Sven Drews (SG Einheit Crivitz) ist um 14 Uhr auf dem Sportplatz Waldeslust in Dabel.