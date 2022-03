Fachkräftemangel bedroht Existenzen : Apotheken in Sternberg sind personell am Limit

Der Fachkräftemangel macht sich in den Apotheken auf dem Land bemerkbar. Apotheker und Pharmazeutisch-Technische Assistenten werden schon jetzt verzweifelt gesucht – künftig wird ihnen eine noch größere Rolle zukommen.

Sternberg | Auf die Frage nach der Personalsituation hat Juliane Holeczko eine ganz klare Antwort: „Katastrophal!“, sagt die Leiterin der Sertürner-Apotheke in Sternberg. „Durch den Wegfall der Pharmazie-Ingenieure, die in der DDR ausgebildet wurden und nun in Ruhestand gehen, sind wir hart am Limit. Es kommen zu wenig Apotheker nach. Und wenn kommen sie auch nic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.