Familienrat hat entschieden : DDR-Museum bleibt in Dabel

Ausstellung erhält weitere Räumlichkeiten im Feriendorf Storchennest

Dabel | Es ist eine gute Nachricht für die ganze Region: Das DDR-Museum bleibt in Dabel. Darüber informierten am Donnerstag Evelin und Marco Schmied vom Feriendorf „Storchennest“. Damit sind Pläne für den Umzug in ein anderes Objekt in einem anderen Ort in Meck...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.