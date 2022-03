Campinglatz in Brüel : Feinschliff für die Saisoneröffnung am Roten See

Corona, hohe Energiepreise und Sturmschäden: Die Grundlagen für die neue Saison auf dem Campingplatz in Brüel könnten besser sein. Dennoch haben die Betreiberinnen wieder investiert.

Brüel | Kräuter für die Küche und Blumen für das Auge. Am Roten See in Brüel werden kurz vor Saisonbeginn die Pflanztöpfe aus dem Winterlager geholt. „Die offizielle Eröffnung des Campingplatzes ist am 1. April“, sagt Ines Magnor, Pächterin des Platzes und des benachbarten Restaurants „Seeblick“, die sich zusammen mit ihrer Frau Katrin Magnor und dem Team auf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.