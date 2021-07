Nahe Stieten : Feuerwehr löscht Großbrand auf Feld

Mehrere Feuerwehren mussten am Donnerstag zu einem Großbrand auf einem Feld bei Stieten ausrücken. Zehn Hektar brannten lichterloh.

Kobrow | Auf einem Feld nahe Stieten in Richtung Kobrow kam es am Donnerstag zu einem Stoppelfeldbrand. Kurz nach 17 Uhr wurde der erste Alarm ausgelöst, wenig später wurden weitere Wehren nachalarmiert. „Etwa zehn Hektar sind in Brand geraten und wir benötigten vor allem wasserführende Fahrzeuge“, hieß es von der Einsatzleitung. Somit waren insgesamt sechs Fa...

