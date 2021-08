Sternberger Feuerwehr : Per Drehleiter in Sicherheit gebracht

Die Rettung von Menschen aus einer brennenden Wohnung war am Sonnabend das Szenario des Ausbildungshöhepunktes der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sternberg.

Sternberg | Ohrenbetäubendes Piepen, kombiniert mit starkem Rauch aus einem Fenster im dritten Stock: Dieses Szenario hat die Anwohner in einem Wohnblock in der Karl-Marx-Straße am Wochenende aufhorchen. Doch schnell war klar, es handelt sich um keinen Ernstfall, denn die Feuerwehr war bereits vor dem Piepen vor Ort. „Im Ernstfall hätten es Wohnungsnachbarn und M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.