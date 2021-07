Kinonacht am Hofsee : Kobrower Dorfverein überrascht Feuerwehren mit Freikarten

Film und Picknick soll es am 14. August wieder an der Badestelle am Hofsee geben. Gezeigt wird die Komödie Klassentreffen 1.0. Der Verein „Wir Für Uns“ will Menschen daran teilhaben, die Großes leisten.

Sternberg | Dieser Abend wirkt nach: „Die Kobrower Kinonacht ist schon ein besonderes Erlebnis, auch durch das Ambiente am See mit dem Sonnenuntergang. Es gibt wenig Plätze, an denen es so schön ist“, zeigt sich Ulf-Peter Wacks, Vorsitzender des Kobrower Vereins „Wir Für Uns“, überzeugt. Am 14. August wird auf der Freifläche am Hofsee die Komödie „Klassentreffen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.