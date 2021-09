Feuerwehrübung in Losten : Ventschower bei Flächenbrand-Schulung

Spezialisten des Feuerwehr-Netzwerkes von @fire bildeten in Losten vier freiwillige Wehren weiter

Losten, Ventschow | „Vegetationsbrände können sehr gefährlich werden für die Einsatzkräfte“, sagt Ventschows stellvertretender Wehrführer Thomas Harder. Darum war die Übungsgelegenheit am Wochenende in Losten aus seiner Sicht auch so wichtig. Die Ventschower Kameraden weilten zu sechst beim Lehrgang zu den Grundlagen der Vegetationsbrandbekämpfung plus praktischer Übung....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.