Finkenkamp in Sternberg : Die Kosten für die Sanierung der Sporthalle klettern in die Höhe

Die ersten Bauaufträge für die Sanierung der Sporthalle Am Finkenkamp in Sternberg werden vergeben. Die Kosten liegen weit über den ursprünglich geplanten Summen.

Sternberg | Die Sporthalle Am Finkenkamp ist ausgeräumt. Jetzt kann die lange erwartete Sanierung der Halle beginnen. Am Donnerstagabend stimmten die Vertreter von Gemeinden, die zum Schulverband der Grundschule Sternberg gehören, für die Vergabe einer ganzen Reihe von Bauaufträgen – so für Dachdecker, Maler und Gerüstbauer, für Rohbauten, Fassadenverglasungen un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.