Sternberger Firma Sandmann : Bauleiter Frank Weinschröder – ein „Mann der ersten Stunde“

Geschäftsnotiz: Bauleiter der Sternberger Firmengruppe Sandmann für 30-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt

Sternberg | Frank Weinschröder wusste von nichts, war in Urlaub, als er am Freitagmittag in die Firma Sandmann nach Sternberg gerufen wurde. Geschäftsführer Johannes Sandmann ließ es sich nicht nehmen, den Wariner für seine 30-jährige Betriebszugehörigkeit zu ehren. „Er ist ein Mann der ersten Stunde“, hob der Firmenchef hervor. Bauleiter Weinschröder steht si...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.