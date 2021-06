Fischer vom Groß Labenzer See : Walter Piehl fischt jetzt vom Naturhafen Klein Labenz aus

Der Fischer vom Groß Labenzer See zieht mit seinen Gerätschaften von der Halbinsel in Klein Labenz um aufs Areal neben dem neuen Natur- und Ferienpark

Klein Labenz | Eine frische Ost-Brise weht morgens rüber vom Groß Labenzer See, am Horizont zeichnet sich die Silhouette eines Bootes ab: Langsam tuckert der sieben Meter lange Kahn mit seinem Yamaha-Außenbordmotor heran. Walter Piehl, der Fischer des 261 Hektar großen Gewässers im Nordwestkreis, sowie sein langjähriger Helfer Erwin Deckert aus Groß Labenz legen an ...

