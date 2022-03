Familienstreitigkeiten : Frau von Ehemann mit Auto angefahren und leichtverletzt

Die Polizisten stellten im Verlauf der Kontrolle einen Atemalkoholwert von 0,73 Promille beim Fahrer fest.

Holzendorf/Gägelow | Eine Frau ist am 15. März nachmittags von ihrem Ehemann mit einem Auto angefahren und leichtverletzt worden. Der Vorfall ereignete sich zwischen Holzendorf und Gägelow auf einer Freifläche am Straßenrand. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen am Oberkörper und musste vor Ort medizinisch versorgt werden. Ehepaar hatte sich vorab gestritten V...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.