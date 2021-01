Friedensgebet fällt aus : Sternbergerin ermuntert zu Licht im Fenster

Wegen Pandemie wird Tradition der Friedensgebete unterbrochen. Organisatorin ermuntert, Licht ins Fenster zu stellen.

Sternberg | Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie wird eine Tradition in Sternberg unterbrochen: Am kommenden Mittwoch findet kein Friedensgebet statt, informiert Susanne Priesemann als eine der Organisatorinnen. Diese Begegnungen an jedem ersten Mittwoch im Monat ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.