Geflügelpest bei Glasin : 7300 Bio-Puten aus zwei Farmen werden getötet

Hoch ansteckender Geflügelpest-Erreger in Anlage von Perniek und Strameuß bei Glasin nachgewiesen.

Glasin | Die hoch ansteckende Geflügelpest hat nun auch das Amt Neukloster-Warin erreicht: Beim LBG Biohof Glasin, der in Perniek sowie in Strameuß zwei Bio-Puten-Farmen unterhält, wurde am Dienstagabend der Ausbruch der Geflügelpest durch den Amtstierarzt amtli...

