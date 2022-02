Stadtvertretung Warin : Gericht stoppt gefassten Beschluss um Grundstückskauf am Neuklosterweg

Ein Areal in Warin soll verkauft werden, beschließt die Stadtvertretersitzung im Dezember. Weitere Interessenten fühlen sich aber nicht berücksichtigt. Einer klagte und hat nun Recht bekommen.

Warin | New York ist die Stadt, die niemals schläft. Das trifft auf Warin zwar nicht so ganz zu, und doch ist in der Kleinstadt im Landkreis Nordwestmecklenburg immer mächtig etwas los. Vor allem auf kommunalpolitischer Ebene. Da wird in den Sitzungen der Stadtvertretung gern und lang diskutiert und manchmal auch gestritten. In den vergangenen Jahren ging ...

