Krieg in der Ukraine : Erste Flüchtlinge treffen in Region Sternberg ein

Nach der Flucht aus ihrer Heimat in der Ukraine kommen die ersten Flüchtlinge nun zeitnah in der Region Sternberg an. Für sie stehen größere Unterkünfte und Wohnungen bereit.

Sternberg/ Brüel/ Dabel | Sie haben vorgesorgt. Und sie sind flexibel. Das meint zumindest Jörg Neumann, Bürgermeister von Dabel, der seine Gemeinde gut auf die Ankunft der ersten Geflüchteten aus der Ukraine vorbereitet sieht. „Fakt ist, wenn hier bei uns jemand vor der Tür steht, können wir ihn versorgen“, sagt das Gemeindeoberhaupt. Konkret sei aber schwer zu beurteilen, wa...

