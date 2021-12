Guten Morgen : Es ist doch nur eine Kleinigkeit

Sich zu Weihnachten nichts schenken, diese Abmachung treffen viele. Doch halten sich fast ebenso viele meist nicht daran. Für den Ernstfall sollte sich also jeder rüsten.

Sternberg | „Dieses Jahr schenken wir uns aber wirklich nichts.“ Diese Abmachung vor Weihnachten zwischen Partnern, Freunden oder Geschwistern kennen sicherlich viele. Schlimm nur, dass sich kaum jemand daran hält, denn wer will schon derjenige sein, der tatsächlich kein Geschenk in der Hinterhand hat. Und so ist es wohl kaum verwunderlich, dass schon direkt n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.