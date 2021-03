Wariner will nicht wegsehen : Autoräder und Matratzen am Seeufer

Der Unrat lag gut versteckt in einer Böschung am Großen Wariner See: Matratzen, Autoräder, eine Radioanlage.

Warin | Schritt für Schritt mit viel Vorsicht bahnt sich Hartmut Möller die kleine Böschung zum Großen Wariner See hinunter. Der mit einer dicken Laubschicht überzogene Weg ist rutschig. Mit dabei hat er ein langes Seil, an dem ein Haken befestigt ist. „Ich kan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.