Hier bleibt es dunkel in Brüel : Straßenlampe stand unter Strom

Dunkelheit im Wipersdorfer Weg: Aus Sicherheitsgründen wurde die ganze Reihe ausgeschaltet. Doch eine Lösung scheint in Sicht.

Brüel | An fehlenden Straßenlampen liegt es nicht, dass es nachts dunkel bleibt in der Wipersdorfer Straße in Brüel. Denn die Lampen ziehen sich wie an einer Perlenschnur aufgereiht an der Häuserreihe entlang. Doch sie geben kein Licht. Erst fiel nur eine Straßenlampe aus, dann kam die nächste dazu. Und so wurden auch Befürchtungen der Anwohner wahr, dass auc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.