Zwischen Neukloster und Sternberg : Hier gibt es kostenlose FFP2-Masken für Bedürftige

Eigentlich sollten die FFP2-Masken bereits ab dem 18. Februar in den Ämtern in MV verfügbar sein. Nun können sie auch im Sternberger Seenland abgeholt werden. Wir zeigen, wo und wie.

Sternberg, Brüel, Warin, Neukloster | Kostenlose FFP2-Masken für Bedürftige in Mecklenburg-Vorpommern – das kündigte Vize-Regierungschefin Simone Oldenburg an, als das Ende der 2G-Regel im Einzelhandel erklärt wurde. Der Hintergrund: An Stelle der bisherigen Beschränkung tritt nun eine FFP2-Maskenpflicht. Um sozial schwache Familien zu unterstützen, wurden solche Mund-Nasen-Bedeckungen an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.