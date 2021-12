Nach Löschauto-Feuer : Hilfe für abgebrannte Feuerwehr Züsow kommt von allen Seiten

Am 14. Dezember brannte das Löschauto der FFw Züsow aus und verrußte alles, was in der Garage lagerte, auch die Einsatzausrüstung der Kameraden. Jens Kerschke von Brandschutztechnik Nord war einer der schnellen Helfer.

Züsow | Etwas süßsauer strahlen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Züsow schon. Nachdem ihr Feuerwehrauto abgebrannt ist, kommt Hilfe für die Helfer: Jens Kerschke, der Geschäftsführer von Brandschutztechnik Nord in Tessin, überreicht zusammen mit seinen Kollegen Benjamin Staritz und Außendienstmitarbeiter Tim Kuhlmann sieben Sätze Einsatzkleidung an di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.